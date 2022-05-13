Россияне ударили по Торецку в Донецкой области: как спасали женщину, которой перебило ноги
Источник:Национальная полиция Украины
Вчера, 12 мая, россияне нанесли удар по Торецку на Донетчине. Ударом разрушило пять домов, гаражи и магазин. Возле магазина под шквал осколков попала 55-летняя местная жительница.
Как сообщают полицейские и спасатели в составе группы парамедиков, первыми прибывшие на место происшествия, металл прошил ноги пострадавшей.
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Раненую передали врачам
Парамедики оказали женщине с перебитыми металлом ногами первую помощь. Правоохранители наложили специальные турникеты, остановив кровотечение и перевязали раны.
При этом успокаивали пострадавшую, которая в этот момент волновалась: "А как же мои козочки без меня?",
– отмечают полицейские.
Раненую женщину передали врачам. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Как спасали женщину, которой перебило ноги: смотрите видео
Какая ситуация в Донецкой области: последние новости
- Противник продолжает бить по мирным украинским городам на территории области. Кириленко рассказал, что в Донецкой области нет ни одного населенного пункта, который можно было бы назвать безопасным – обстрелы наблюдаются повсюду.
- Россия продолжает обстреливать Железное, Нью-Йорк и Торецк из оккупированной Горловки. В результате вражеских обстрелов были разрушены жилые дома и автомобили крестьян. Кроме того, российские снаряды попали по жилому массиву в селе Возрождение.
- Больше всего достается Авдеевке. Уже второй день подряд россияне наносят удар по Авдеевскому коксохимическому заводу. В результате ранен один работник завода, а также повреждена часть оборудования.
- Вчера, 12 мая, российские оккупанты убили еще 4-х гражданских жителей Донбасса. Отмечается, что еще 5 получили ранения.
- Относительно фронта – российские военные не оставляют попыток оцепить ВСУ на Востоке. Для этого, рассказывают в разведке Великобритании, оккупанты бросают все свои силы, чтобы прорваться в Славянск и Краматорск.
- В утренней сводке Генштаба от 13 мая сообщили о том, что оккупанты могут усилить атаку по "Азовстали". Причиной этого может служить эвакуация мирных жителей из металлургического комбината. Отметим, что российские военные не прекращают бить по предприятию из всего возможного оружия, пытаясь буквально засыпать под завалами защитников Мариуполя.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне продолжают наступать в районе Донецкой области. Оккупанты форсировали реку Северский Донец, чтобы обеспечить продвижение для основных сил.
- В то же время оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила, что в течение 12 мая им удалось отразить 6 атак оккупационных войск и уничтожить 180 российских военнослужащих. К тому же "демилитаризовано" с десяток вражеской техники.
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