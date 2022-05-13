Россияне ударили по Торецку в Донецкой области: как спасали женщину, которой перебило ноги

Как сообщают полицейские и спасатели в составе группы парамедиков, первыми прибывшие на место происшествия, металл прошил ноги пострадавшей.

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Раненую передали врачам

Парамедики оказали женщине с перебитыми металлом ногами первую помощь. Правоохранители наложили специальные турникеты, остановив кровотечение и перевязали раны.

При этом успокаивали пострадавшую, которая в этот момент волновалась: "А как же мои козочки без меня?",

– отмечают полицейские.

Раненую женщину передали врачам. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Как спасали женщину, которой перебило ноги: смотрите видео

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