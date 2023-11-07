Россияне ударили по Запорожскому району: поражена гражданская инфраструктура

Российская армия вечером 7 ноября нанесла ракетный удар по Запорожью. Известно о прилете по гражданской инфраструктуре.

Во время тревоги Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. В местной ОВА сообщили, что тип ракет устанавливается.

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Российский удар по Запорожью

В Запорожской областной военной администрации сообщили, что в 17:30 российская армия нанесла удар по гражданской инфраструктуре. Были два прилета по одному из населенных пунктов Михайловской ОТГ Запорожского района.

Глава ОВА Юрий Малашко добавил, что в настоящее время тип ракет, которыми ударили оккупанты, уточняется. Информация о пострадавших не поступала.

Воздушные силы объявили воздушную тревогу в 17:26 в связи с ракетной опасностью. Об отбое сирен сообщили в 18:29.

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