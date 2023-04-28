Россияне ударили по зданию детского сада в Волчанске: показали фото

Российские захватчики 28 апреля нанесли массированный удар по Украине. Под ракетными обстрелами был ряд городов, в том числе и Волчанск, Харьковской области.

Спасатели отметили, что в результате вражеских обстрелов пострадал детский сад.

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По информации следствия, вражеские боеприпасы попали в крышу детского заведения: здание частично разрушено. По предварительной информации, мирные жители в результате этого удара не пострадали.

Для ликвидации последствий обстрелов была привлечена 1 единица пожарно-спасательной техники и 3 человека личного состава ГСЧС.

Последствия удара по детскому саду / Фото ГСЧС Украины

В прокуратуре Харьковской области следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Массированный удар по Украине 28 апреля

Российские военные ночью 28 апреля впервые с 9 марта массированно атаковали Украину. Всего террористические войска России выпустили по нашей стране 23 крылатых ракеты. Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожена 21 крылатая ракета Х-101/Х-555.

Целью оккупантов стала гражданская инфраструктура в Умани и Днепре. Наши воины уничтожили 2 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Заметим, что 27 апреля российские войска атаковали Николаев. Враг выпустил по городу сразу 4 высокоточные ракеты "Калибр". Россия сознательно атаковала гражданскую инфраструктуру в Николаеве.

Владимир Зеленский прокомментировал террористическую атаку противника по Умани. Как сообщил президент Украины, разбор завалов продолжается до сих пор. В результате коварных действий врага погибли 16 человек. Среди жертв российского террора есть дети, которых из-за изувечения невозможно даже опознать.

Двое из них (из жертв – 24 Канал) – дети, которых невозможно опознать. Судьба их родителей неизвестна. Спасатели будут работать, пока не убедятся, что под завалами больше никого не осталось. Мои соболезнования родным погибших и всем, кто пострадал от этой агрессии,

– написал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что российский террор можно победить только сообща. И оружием для Украины, и жесточайшими санкциями против России, и справедливыми приговорами для убийц.