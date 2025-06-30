Россияне ударили по зданию ТЦК в Кривом Роге

Россияне с помощью БпЛА нанесли удар рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ. К сожалению, известно о раненых среди гражданского населения, которые находились рядом.

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Какие последствия удара

Россияне в понедельник, 30 июня, ударили рядом со зданием одного из районных ТЦК и СП. Благодаря отработанным мерам безопасности после объявления воздушной тревоги удалось избежать травмирования и потерь среди личного состава.

Военнослужащие и гражданские работники учреждения прием граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии,

– говорится в сообщении.

Впрочем, есть информация о пострадавших среди гражданских граждан, которые находились рядом с местом вражеской атаки. Сейчас, как отмечают военные, на месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают необходимая помощь.