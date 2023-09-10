Россияне ударили по жилому дому в Херсоне: он вспыхнул

Российские оккупационные войска 10 сентября обстреляли центр Херсона. Оккупанты попали в жилой дом.

Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что обстрел произошел около 7 утра. По предварительной информации, жилой дом после попадания загорелся.

Смотрите также Несколько групп "Шахедов" выпустили по Украине: что известно о ночной атаке дронами-камикадзе

Центр Херсона оказался под огнем врага

Кроме того, в результате российского обстрела повреждены частный магазин, трансформаторная подстанция и здание учебного заведения.

Роман Мрочко отметил, что информация уточняется.

Предыдущие обстрелы Херсона: подробности

Отметим, что 7 сентября россияне также обстреляли Херсон и попали в жилой квартал. Снаряд попал в одну из квартир девятиэтажки. К счастью, в доме никого не было. Спасатели быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар в одной из комнат квартиры.

Кроме того, российские военные обстреливали Херсон в течение 3 сентября. После обеда в городе раздавались взрывы.

Россияне ночью атаковали Украину дронами-камикадзе