Россияне ударили по жилому микрорайону в Чугуеве: повреждены дома, есть раненые

Оккупационные войска продолжают обстреливать мирные украинские города. Утром 18 июля россияне ударили по Чугуеву на Харьковщине, пострадали люди и инфраструктура.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Чугуева Галину Минаеву.

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Какие последствия российской атаки в Чугуеве?

Минаева рассказала, что российские войска нанесли удар по одному из малых микрорайонов Чугуева 18 июля около 04:40.

На этот раз есть 4 раненых, которым уже оказывается медицинская помощь,

– говорится в сообщении.

Также в результате вражеского удара повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение. На место уже отправились профильные службы для ликвидации последствий атаки.

Напомним, что в ночь на 18 июля российские войска также атаковали ударными БпЛА Запорожскую область. В ОВА сообщили, что россияне выпустили по Запорожскому району не менее 9 "Шахедов", возникли пожары, разрушены нежилые здания. Также ранения получил 79-летний мужчина, медики оказали ему всю необходимую помощь.