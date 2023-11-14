Россияне ударили тремя дронами по Днепропетровщине: есть погибший и раненый
Источник:Сергей Лысак
Российские военные нанесли удар дронами по Днепропетровской области. В результате атаки оккупантов есть погибший и раненый.
Россияне ударили тремя дронами-камикадзе по Никополю. В результате атаки армии России погиб 26-летний мужчина.
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Последствия атаки россиян уточняются
Также из-за удара дронов пострадал 72-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести.
Информация о том, какой ущерб нанесла атака российские военных, – уточняется.
Добавим, что накануне российские военные тоже атаковали Никополь дроном и артиллерией. В результате вражеского удара ранения получил местный житель.
Также были повреждены коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, жилые дома, хозяйственные постройки, гараж, линии электропередач и газопровод.
Россияне ночью атаковали Украину дронами и ракетами: подробности
- Российские военные с помощью шести дронов-камикадзе типа "Шахед" поздно вечером 13 ноября нанесли удар по Изюмскому району на Харьковщине.
- В Харьковской ОВА сообщили, что четыре ударных БПЛА россиян удалось обезвредить. В то же время из-за попадания дронов было повреждено гражданское предприятие.
- Всего в ночь с 13 на 14 ноября российские войска выпустили по Украине 9 "Шахедов", из которых удалось обезвредить семь. Кроме того, оккупанты направили по Украине две ракеты – Х-35 и "Искандер-М".
- Вечером 13 ноября украинские военные информировали, что 4 дрона оккупантов были уничтожены в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.
- Ночью ПВО работала в Хмельницкой области. В результате работы ПВО разрушений или пострадавших – не зафиксировано.