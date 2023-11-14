Россияне ударили тремя дронами по Днепропетровщине: есть погибший и раненый

Российские военные нанесли удар дронами по Днепропетровской области. В результате атаки оккупантов есть погибший и раненый.

Россияне ударили тремя дронами-камикадзе по Никополю. В результате атаки армии России погиб 26-летний мужчина.

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Последствия атаки россиян уточняются

Также из-за удара дронов пострадал 72-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести.

Информация о том, какой ущерб нанесла атака российские военных, – уточняется.

Добавим, что накануне российские военные тоже атаковали Никополь дроном и артиллерией. В результате вражеского удара ранения получил местный житель.

Также были повреждены коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, жилые дома, хозяйственные постройки, гараж, линии электропередач и газопровод.

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