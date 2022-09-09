Россияне прямо угрожают нанести удары по Ровенской и Хмельницкой АЭС

Российские пропагандисты на своем телевидении прямо угрожают нанести удары по Ровенской и Хмельницкой АЭС. При этом они врут, что Запорожскую АЭС не обстреливают.

Нарративы, которые россияне транслируют у себя на телевидении, просто впечатляют. В прямом эфире они открыто угрожают атаковать ядерные объекты Украины.

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Что заявили пропагандисты

Рупоры кремля говорят запустить "пару "Калибров" по Ровенской и Хмельницкой атомным электростанциям. Мол, после этого "риторика американцев изменится".

Ранее российское командование угрожало взорвать Запорожскую АЭС. Для этого станцию уже заминировали. Мол, она будет либо российской, либо ничьей. Однако взрыв на ЗАЭС привел бы к ядерной катастрофе, которая распространилась бы на многие страны мира.

Россияне обстреливают ЗАЭС: какая там ситуация

7 сентября оккупанты в очередной раз обстреляли Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Из-за этого уже второй раз за сутки в городе исчез свет. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Энергодара эвакуироваться из города, ведь россияне занимаются ядерным терроризмом.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что визит МАГАТЭ в ЗАЭС не дал ощутимых результатов в вопросе демилитаризации объекта. Поэтому Кабмин предлагает создать Международную миссию с участием Евросоюза, ООН и других организаций. Задачей будет способствовать выведению российских войск из ЗАЭС и 30-километровой территории вокруг станции. Это обеспечит безопасное функционирование станции.

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