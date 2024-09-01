Угрожают отобрать детей: как россияне на оккупированных территориях наполняют школы

Россияне продолжают формировать "национально-патриотические организации" на оккупированных территориях, привлекая к этому детей. У врага серьезный дефицит учеников в школах, поэтому он проводит рейды.

Если родители не желают отдавать детей в учебные заведения, им угрожают лишением родительских прав. Подробнее 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Как россияне заставляют родителей отдавать своих детей в школу

Дудукалов рассказал, что у детей, родители которых продолжают поддерживать Украину, проверяют мессенджеры и переписку. Они пытаются выявить, как подростки общаются с родственниками и на кого подписаны.

Внезапные проверки во время учебного года – это абсолютно нормальная практика. К тому же детей проверяли без присутствия родителей или педагогов, что лишало их какой-то защиты перед взрослыми и вооруженными людьми,

– отметил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Накануне учебного года оккупанты делают рейды, чтобы найти детей, которые не ходят в школу. У врага серьезный дефицит учеников и учителей. Угроза номер один для родителей, которые не отдают детей в учебные заведения – быть лишенными родительских прав.

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Оккупанты постоянно угрожают, и уже есть такие случаи, что отбирают ребенка просто за то, что он не ходит в школу или является украинцем,

– отметил Виктор Дудукалов.