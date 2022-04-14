Россияне украли из Чернобыля радиоактивные предметы, которые отбирали полицейские у сталкеров

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что при побеге из Чернобыля российские оккупанты успели обокрасть полицейский участок.

Среди прочего, захватчики похитили радиоактивные предметы, которые изымались после катастрофы на ЧАЭС, сообщает 24 канал.

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Российские солдаты возят с собой радиоактивные предметы

Он рассказал, что оккупанты не просто получили большие дозы облучения, но и увезли радиоактивные предметы домой.

Многие вещи они вывезли, в частности, они обокрали полицейский участок прямо на территории Чернобыля. Там были радиоактивные предметы, которые изымались у граждан,

– рассказал Монастырский в эфире единственного телемарафона.

Пока солдаты находятся в Беларуси, а награбленные вещи направляются в сторону России.

Не позавидуешь тем матерям и женам, которые получат такие "подарки",

– добавил Монастырский.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что российские военные разграбили станцию и административные помещения Чернобыля. Он напомнил, что металл легко подвергается облучению и переносит радиацию.

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