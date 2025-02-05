Количество штурмовых действий России уменьшается уже 7 дней подряд, – DeepState

Последние 7 дней россияне снизили свою активность на фронте. Вчера, 4 февраля, зафиксировано лишь 80 атак врага.

Для сравнения, на пике в декабре 2024 года их количество достигало 292 в сутки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какой была активность оккупантов

По данным аналитиков DeepState, в течение последних 7 суток россияне уменьшают интенсивность своих атак. Поэтому в разрезе последних месяцев ситуация следующая:

за ноябрь 2024 года – 5205 атак (среднесуточное количество – 173,5);

за декабрь 2024 года – 6247 атак (среднесуточно – 201,5);

за январь 2025 года – 5087 атак (среднесуточно – 164);

за первые 4 дня февраля 2025 года – 381 атака (среднесуточно – 95).

Количество российских атак за сутки в 2025 году / график DeepState

К слову, о снижении темпов наступления на Украину писали также в Институте изучения войны. В январе 2025 года противник потерял более 48 тысяч солдат, что делает январь вторым по величине потерь России месяцем с момента полномасштабного вторжения.

А снижение площади захваченной территории на 100 квадратных километров по сравнению с декабрем 2024 года указывает на высокий уровень потерь при меньших территориальных завоеваниях.