Представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов рассказал 24 Каналу, какие действия предпринимает враг, в частности, на Запорожском направлении. Также Владимир Зеленский отметил, что на Запорожье украинские силы "держат ситуацию", а россияне пытались тормозить ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

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Передвижение вместо продвижения

"Россияне уменьшили пехотные, но активизировали штурмы другого типа. Если продвижение пехоты немного притормозилось, то со стороны авиации атаки продолжаются", – отметил представитель "Легиона Свободы".

Обратите внимание! Как сказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, Россия не сумела достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта, несмотря на то, что осуществляла огромное давление, имела преимущество в личном составе, в вооружении и доминирование в небе.

Сейчас Запорожская область находится под авиационными ударами российских оккупантов. А именно прифронтовые общины Васильевского и Запорожского районов,

– подчеркнул он.

Также враг увеличивает количество, частоту и плотность атак беспилотниками. На Запорожском направлении, по словам Денисова, он постоянно применяет FPV-дроны, ударные дроны, "Ланцеты" и не только там.

"Если раньше россияне атаковали только FPV-дронами и "Ланцетами", то сейчас они их комбинируют, пытаются разнообразным способом их использовать, сочетать для ударов по позициям украинских войск, передвижению техники, огневых точках, опорных пунктах. Перед тем запускают разведывательные дроны не только над общинами, которые находятся на линии боевых действий, а также над областным центром", – сказал он.

Также россияне периодически пытаются атаковать под прикрытием бронетехники.

Поэтому ситуация, по мнению представителя "Легиона Свободы", является динамичной. Возможно, где-то россияне немного уменьшают обстрелы артиллерией, но компенсируют различными дронами, от тех, что сделаны из дешевых материалов, до сверхсовременных.

Кроме того, россияне на территории Запорожской области, как он заметил, устроили полигоны, где тестируют свои новейшие разработки в сфере беспилотных летательных аппаратов и наземных дронов. Также они активно их применяют, в частности, для атак на украинские позиции, для заброски в окопы, траншеи, гранат, мин, сброса и т. д.

Поэтому враг не сидит на месте, а ситуация меняется. Это не говорит о том, что есть существенные продвижения вперед. Я бы назвал это передвижением, а не продвижением,

– подчеркнул Константин Денисов.

К слову, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов прокомментировал информацию об уменьшении общего количества штурмовых действий россиян. По его словам, это произошло из-за того, что враг "укрупнил на некоторых направлениях группы", которые атакуют.