По Крымскому мосту уменьшили движение военных грузов: как это повлияло на логистику в Мариуполе
Россияне больше не используют в полной мере Крымский мост для перевозки груза военного назначения и техники. Судя по спутниковым снимкам, по мосту в течение последних 3 месяцев не курсировал ни один военный грузовой поезд.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что вокруг Мариуполя или в Приазовье нет военно-железнодорожной инфраструктуры, которую бы россияне могли использовать для перевозки военных грузов. Также россияне еще не достроили железную дорогу, которая должна соединить территорию России и оккупированные регионы Украины.
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Возможно придумали другой способ
Этой зимой также не наблюдалось даже после Авдеевского наступления, чтобы происходила большая переброска по земле техники и вооружения противника.
Поэтому нельзя утверждать, что враг нашел полноценную замену логистике Крымского моста,
– отметил советник городского головы Мариуполя.
Строительство железной дороги на юге россияне еще не закончили. Они выполнили все земельные работы, сейчас идет укладка рельсов на двух мостах, которые были построены в местах, где должны соединиться железные дороги.
Оккупанты прогоняли в тестовом режиме поезда между Волновахой и Мариуполем, но пока это не решает вопрос военной логистики,
– подчеркнул он.
Однако, по его словам, если эта железная дорога будет функционировать, то станет полноценной, самостоятельной логистической артерией – альтернативой или дополнением к Крымскому мосту.
"На сегодня возможно есть другая причина, по которой не видим интенсивного движения по Крымскому мосту. Возможно россияне придумали другой способ транспортировки", – предположил Андрющенко.
Используют гражданские грузовики
В то же время фиксируется мощное использование врагом гражданских грузовиков объемом примерно 40 тонн в военной логистике. В частности, для перевозки системы ПВО, ракет для них. Их транспортируют именно в таких грузовиках под видом гуманитарных конвоев в сопровождении военных.
"Однако пока не были замечены большие колонны с техникой, чтобы утверждать, что запущен альтернативный путь логистики через Приазовье через Мариуполь в сторону Херсонской, Запорожской областей и т.д.", – подчеркнул Петр Андрющенко.
Что происходит с Крымским мостом
- Издание The Independent со ссылкой на спутниковые снимки Maxar и данные аналитиков разведывательного агентства Molfar сообщили, что за последние три месяца по железнодорожной линии на Крымском мосту не прошел "почти ни один" военный грузовой поезд.
- Это произошло после того, как 17 июля 2023 года Украина во второй раз атаковала мост, использовав на этот раз безэкипажные катера. Напомним, что первое повреждение Крымского моста состоялось в октябре 2022 года, когда на нем подорвался грузовик со взрывчаткой.
- В то же время в разведывательном агентстве Molfar отмечают, что россияне перестали использовать Крымский мост именно тогда, когда они увеличили количество грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области.
- Также противник прокладывает железную дорогу через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь, и поэтому Украине, считают в Molfar, лучше сосредоточить удары по сухопутным маршрутам россиян, чем тратить ресурсы для возможных ударов по Крымскому мосту.
- Также начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук подтвердил, что россияне пытаются не нагружать Крымский мост после повреждений, которые он получил в 2023 году.
- Однако, по его словам, оккупанты все же перебрасывают по мосту личный состав и некоторые образцы вооружения, используя грузовики.