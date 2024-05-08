По Крымскому мосту уменьшили движение военных грузов: как это повлияло на логистику в Мариуполе

Россияне больше не используют в полной мере Крымский мост для перевозки груза военного назначения и техники. Судя по спутниковым снимкам, по мосту в течение последних 3 месяцев не курсировал ни один военный грузовой поезд.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что вокруг Мариуполя или в Приазовье нет военно-железнодорожной инфраструктуры, которую бы россияне могли использовать для перевозки военных грузов. Также россияне еще не достроили железную дорогу, которая должна соединить территорию России и оккупированные регионы Украины.

К теме Наши специалисты знают, куда бить, но нужно время и момент, – Евлаш о Крымском мосте

Возможно придумали другой способ

Этой зимой также не наблюдалось даже после Авдеевского наступления, чтобы происходила большая переброска по земле техники и вооружения противника.

Поэтому нельзя утверждать, что враг нашел полноценную замену логистике Крымского моста,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Строительство железной дороги на юге россияне еще не закончили. Они выполнили все земельные работы, сейчас идет укладка рельсов на двух мостах, которые были построены в местах, где должны соединиться железные дороги.

Оккупанты прогоняли в тестовом режиме поезда между Волновахой и Мариуполем, но пока это не решает вопрос военной логистики,

– подчеркнул он.

Однако, по его словам, если эта железная дорога будет функционировать, то станет полноценной, самостоятельной логистической артерией – альтернативой или дополнением к Крымскому мосту.

"На сегодня возможно есть другая причина, по которой не видим интенсивного движения по Крымскому мосту. Возможно россияне придумали другой способ транспортировки", – предположил Андрющенко.

Используют гражданские грузовики

В то же время фиксируется мощное использование врагом гражданских грузовиков объемом примерно 40 тонн в военной логистике. В частности, для перевозки системы ПВО, ракет для них. Их транспортируют именно в таких грузовиках под видом гуманитарных конвоев в сопровождении военных.

"Однако пока не были замечены большие колонны с техникой, чтобы утверждать, что запущен альтернативный путь логистики через Приазовье через Мариуполь в сторону Херсонской, Запорожской областей и т.д.", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Что происходит с Крымским мостом