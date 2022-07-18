Пищевой терроризм: в результате обстрела Днепропетровщины россияне уничтожили тысячи тонн зерна

Накануне российские войска устроили жесткий обстрел Никополя. Они атаковали "Градами" жилые кварталы. А уже в результате нового обстрела 18 июля на Днепропетровщине россияне уничтожили тысячи тонн зерна.

Жесткий обстрел Никополя

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога. Он сообщил, что деталей об обстреле Никополя до сих пор нет.

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По его словам, обстрел "Градами" жилых кварталов Никополя – это очередной терроризм россиян, ведь там нет воинских частей.

Это целенаправленное не первое попадание "Градами" по многоэтажкам, частным домам, речному порту, газопроводу и тому подобное. Это ничем нельзя оправдать. Это преступление россии,

– сказал корреспондент.

Добавим, что перед тем 16 июля они тоже под утро с РСЗО "Град" нанесли удар по городу. Они выпустили 53 ракеты.

россияне уничтожили тысячи тонн зерна

Он отметил, что оккупанты также обстреляли Синельниковский район Днепропетровщины. Один из ударов пришелся на элеватор – разрушены склады с зерном.

В результате обстрела по сельскохозяйственному элеватору возник пожар. По словам журналиста, там сгорело более 5 тысяч тонн зерна.

Он говорит, что это очередное подтверждение того, что россия осуществляет пищевой терроризм.

Она не только выжигает пшеницу на Юге Украины, но и целенаправленно стреляет по местам хранения урожая, чтобы и внутри Украины возник кризис среди продуктов и мы не смогли иметь объемы для экспорта зерна,

– объяснил корреспондент.

Ведь наше зерно, качественное и относительно дешевое, шло в страны Африки и Азии. В частности, большая часть украинского зерна экспортировались в Египет, где проживает 100 миллионов человек. Известно, что около 30% объема зерна этой страны Египет закупал в Украине.

Корреспондент о попадании в элеватор на Днепропетровщине:



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