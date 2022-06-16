Россияне уничтожили ферму в Донецкой области - погибли 30 животных

Российские ракеты снова нанесли удары по гражданским населенным пунктам Донбасса. Вражеские снаряды прилетели в Покровск и поселок Гришино.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. По его словам, кроме частных жилых домов пострадала метеостанция и ферма.

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Ракетные обстрелы Покровска и Гришиного

По словам Кириленко, в результате ракетных ударов по Донетчине, два человека ранены, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов. Также разрушена метеостанция.

Сообщается, что россияне уничтожили ферму. Там погибли три десятка животных.

Русские четко придерживаются своей тактики выжженной земли. Бьют по гражданским объектам, терроризируют людей,

– прокомментировал зверства россиян Кириленко.

Он подчеркнул: чтобы не стать их очередной мишенью и сохранить свою жизнь, всем, кто не вовлечен в процесс обороны Донбасса или поддержку работы критически важной инфраструктуры, следует эвакуироваться в более безопасные области Украины.

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Правозащитник объяснил, для чего кафиры беспощадно гонят по Донетчине

Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский пояснил , что массовые обстрелы Донбасса и Луганщины – часть стратегии Кремля. Оккупанты снова начали мобилизацию во временно оккупированных регионах. Местное население выступает против этого решения. Чтобы подавлять их, враг должен показывать интенсивные бои.

"Поэтому они обстреливают Луганск, Донецк и другие города. Начинают принудительную мобилизацию, увеличивая численность пушечного мяса для активизации боевых действий по другим направлениям на Донбассе", - считает Лисянский.

По словам Лисянского, женщины активно протестуют против мобилизации мужчин, поэтому провокациями кафиры пытаются их остановить.

"Когда женщины снова начнут протестовать, они будут говорить: "Вот видите, Донецк горит, Луганск горит, нас обстреливают". На самом деле они обстреливают сами себя", – объяснил правозащитник.

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