Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, окрім приватних житлових будинків, постраждала метеостанція та ферма.

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Ракетні обстріли Покровська та Гришиного

За словами Кириленка, внаслідок ракетних ударів по Донеччині, дві людини поранені, зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків. Також зруйнована метеостанція.

Повідомляється про те, що росіяни знищили ферму. Там загинуло зо три десятки тварин.

Росіяни чітко дотримуються своєї тактики випаленої землі. Б'ють по цивільних об'єктах, тероризують людей,

– прокоментував звірства росіян Кириленко.

Він наголосив: щоб не стати їхньою черговою мішенню та зберегти своє життя, усім, хто не залучений до процесу оборони Донеччини чи підтримки роботи критично важливої інфраструктури, варто евакуюватися у більш безпечні області України.

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Правозахисник пояснив, для чого окупанти нещадно гатять по Донеччині

Директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки Павло Лисянський пояснив, що масові обстріли Донеччини та Луганщини – частина стратегії Кремля. Окупанти знову почали мобілізацію у тимчасово окупованих регіонах. Місцеве населення виступає проти цього рішення. Щоб придушувати їх, ворог повинен показувати інтенсивні бої.

"Тому вони обстрілюють Луганськ, Донецьк та інші міста. Розпочинають примусову мобілізацію, збільшуючи чисельність гарматного м'яса для активізації бойових дій на інших напрямках на Донбасі", – вважає Лисянський.

За словами Лисянського, жінки активно протестують проти мобілізації чоловіків, тож провокаціями окупанти намагаються їх зупинити.

"Коли жінки знов розпочнуть протестувати, вони казатимуть: "Ось бачите, Донецьк горить, Луганськ горить, нас обстрілюють". Насправді вони обстрілюють самі себе", – пояснив правозахисник.

Зверніть увагу. Росіяни обстрілюють регіон з усього, що тільки мають на озброєнні, – стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч". Лише за попередню добу під удар потрапили Авдіївка, Добропілля, Очеретине. Бердичі, Нью-Йорк, Желанне та Вірівка.

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