Россия полностью разрушила в Павлограде базу медбатальона "Госпитальеры"

Россия 25 апреля ударила по городу Павлоград Днепропетровской области. Там она уничтожила базу медицинского батальона "Госпитальеры".

Помещение разрушено до основания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на основательницу батальона Яну Зинкевич.

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Открыт сбор на новую базу

За время своей деятельности база приютила не одного парамедика, военного и переселенца. Она действовала 10 лет и работала благодаря тысячи людей.

Там было целое наше насыщенное любовью и единством жизни, а теперь – пепел, руины, стекло и тишина, которая кричит неописуемой болью. Там была память о наших павших Госпитальерах, артефакты их бесценной жизни и подвига, которых тоже уже нет,

– написала Яна Зинкевич.

Она уже открыла сбор на 20 миллионов гривен для новой базы.

Ссылка на банк сбора – https://send.monobank.ua/jar/2QrD4xoAsb

Номер карты банка – 4441 1111 2372 2070 4441 1111 2372 2070

Последствия попадания в базу / Фото Яны Зинкевич