Врагу будет очень тяжело, – военный эксперт сказал, почему россияне усилили наступление на Авдеевку
Российские оккупанты активизировались в районе Авдеевки на Донбассе. Захватчики пытаются прощупать слабое место в нашей обороне, чтобы направить туда свои силы.
Российские военные пытались реализовать такой план и под Бахмутом, но пока им не удалось окружить город. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
Заметьте Россияне не имеют сил для атак на нескольких направлениях и меняют тактику ракетных ударов, – ISW
Почему россияне активизировались под Авдеевкой
В районе Бахмута бои не прекратились, но их интенсивность уменьшилась. Поэтому россияне решили применить силы, чтобы окружить Авдеевку. Оккупационное войско пытается обойти город с севера.
Пока им это не удалось, но там действительно идут ожесточенные бои. Безусловно, ВСУ трудно удержать большое количество оккупантов, которые не жалеют людей,
– заметил майор ВСУ.
С другой стороны, многие бойцы ВСУ воюют в этом регионе с 2014 года. Поэтому хорошо знают местность и даже могут предсказать, где враг может попытаться продвигаться.
Дальнейшее развитие событий в районе Авдеевки зависит и от того, какие силы и средства попытаются применить россияне. По мнению Гетьмана, если оккупанты значительно усилят давление на ВСУ и бросят туда большое количество живой силы и техники, то существует вероятность, что ВСУ придется отходить на более подготовленные рубежи.
Впрочем, это абсолютно нормальная ситуация во время активной обороны.
Гетьман о ситуации в Авдеевке: смотрите видео
Город держат титаны с 9-летним опытом
Более того, учитывая 9-летний боевой опыт, Авдеевский гарнизон более укреплен, чем наши войска в Бахмуте. Дело в том, что непосредственно в Бахмуте раньше не происходило боевых действий, потому там пришлось строить всю оборону.
Так, возле Авдеевки построено много огневых и снайперских точек. Позиции более подготовлены и пристреляны.
Россиянам там гораздо сложнее, потому что они не знают, откуда может прилететь,
– подчеркнул Гетьман.
По его мнению, оккупационному войску будет очень сложно там. Им придется потратить огромное количество снарядов и живой силы, чтобы продвинуться хотя бы на несколько метров.
Какая ситуация в Авдеевке: коротко
- После неудач возле Бахмута россияне начали активно наступать в районе Авдеевки. Правда, пробить оборону в этом направлении врагу не удается уже на протяжении всех 9 лет этой войны.
- Только в течение суток 23 марта враг 15 раз пробовал штурмовать здесь украинские войска. Еще 7 попыток штурма на Авдеевском направлении были у россиян уже в ночь на 24 марта. Так что ситуация в городе пока очень сложная.
- Авдеевка находится под постоянными минометными и артиллерийскими обстрелами. По городу работают реактивная артиллерия и авиация. Несмотря на это, в городе до сих пор остается около 2 тысяч гражданских.