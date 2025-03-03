Под давлением ударов ВСУ: россияне пошли на вынужденный шаг на оккупированных территориях

Россияне вынуждены усиливать противовоздушную оборону в районе временно оккупированного Мариуполя. Неудобства врагу создают системные атаки Вооруженных Сил Украины.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он напомнил, что последнее усиление ПВО происходило летом, когда Силы обороны ликвидировали в течение полутора месяца два зенитно-ракетных комплекса С-300 под Мариуполем. Тогда оккупанты просто завезли новые.

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Почему россияне усиливают ПВО в районе Мариуполя

Атаки Вооруженных Сил Украины привели к тому, что россияне вынуждены усиливать противовоздушную оборону на оккупированных территориях. В частности, оккупанты притянули в Мариупольский район два "Бука" новых модификаций. Их расставили по линии от агробазы до Старого Крыма – это западная и северо-западная часть от Мариуполя.

Андрющенко рассказал, что на днях одна система уже работала в направлении Старого Крыма в районе Новоселовки.

Ориентировочно в 7 вечера что-то сбивали. Ничего не сбили, ничего не падало, никаких последствий не было. Вероятнее всего, это не была атака на Мариуполь и Ростовскую область. Видимо, это было что-то связанное с разведкой,

– сказал руководитель Центра изучения оккупации.

На прошлой неделе вроде бы громких попаданий не было, но все они были эффективны. Наибольшее количество – более 100 атак принял Краснодарский край, куда украинские дроны идут через Мариупольский район. Поэтому россияне усиливают Мариупольское направление перед Азовским морем.

Он отметил, что украинское сопротивление мониторит, что происходит с точки зрения верифицированных ударов по российской территории. Часть из них каждое утро объявляет министерство обороны, часть телеграм-каналы, а часть наши источники, которые находятся на территории России.

Напомним, в ночь на 26 февраля украинские дроны нанесли удары по ряду стратегических объектов российских захватчиков в Краснодарском крае России и на временно оккупированной территории Крыма. Среди целей Туапсинский НПЗ.