Россияне успешно провалили задачу, – спикер Центра нацсопротивления о введении рубля на Юге

На временно оккупированных территориях Украины продолжается сопротивление российским оккупантам. Так благодаря саботажу сотрудничества с захватчиками россияне не могут выполнить ни одну поставленную задачу.

Об этом сообщил 24 канала представитель Центра национального сопротивления. Он отметил, что форматы противостояния украинцев россиянам на оккупированных территориях совершенно многообразны.

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Важный вид сопротивления

По словам спикера, чаще всего это листовки, которые распространяют местные жители на временно оккупированных территориях. В них могут быть как угрозы для оккупантов, так и интересные материалы для населения.

Кроме того, одним из важных видов сопротивления на оккупированных территориях является саботаж различной предпринимательской и чиновничьей деятельности. В частности, украинские предприниматели сейчас оказывают просто безумное экономическое сопротивление в южном регионе Украины – на Херсонщине и Запорожье.

Там оккупанты до сих пор не смогли ввести рубль. Россияне должны были это сделать до июня месяца, однако они успешно провалили задачу,

– заявил спикер.

Как помогли наши предприниматели

Он подчеркнул, что оккупанты провалили эту задачу не только потому, что они немощи, безрукие и бестолковые. Им это помогли сделать украинские предприниматели, отказавшиеся работать по российским правилам.

Это и есть сопротивление. Это, собственно, саботаж – отказ быть коллаборантом,

– заметил спикер.

Завозят российских предпринимателей

По его словам, большинство украинских предпринимателей отказываются от сотрудничества с врагом, потому туда начали ездить российские. Их завозят на оккупированные территории для того, чтобы они начали налаживать какую-нибудь работу.

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Как подчеркнул спикер, однако из-за высокой угрозы контрнаступательных действий Вооруженных Сил Украины на Херсонском направлении – российские предприниматели боятся нормально налаживать работу. Более того, постоянно располагать свои предприятия на оккупированных территориях.

Полное интервью со спикером Центра национального сопротивления: смотрите видео 24 канала

Сопротивление на оккупированной Херсонской области: последнее

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что Движение Сопротивления в Херсонской области не дает захватчикам забыть о том, что они здесь только временно. Так смелые херсонцы расклеили по всему городу листовки с QR-кодами, в которых есть интересные послания для россиян.

Кроме того, участники сопротивления расклеили листовки с информацией для местного населения. В них обещают немалые суммы за ущерб или ликвидацию оккупантов и коллаборантов.

В Херсоне россияне пытались раздать местным жителям книжки с ненужным никому гражданством. Понятно, что херсонцы отказались от такого хлама.

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