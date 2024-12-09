Оккупанты разработали светофор, который способен предупреждать о FPV-дронах, –"Флеш"

Российские захватчики начали ставить на фронте специальные светофоры. Эти устройства способны предупреждать о полете FPV-дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение военного эксперта в области радиотехнологий Сергея "Флеша" Бескрестнова в его телеграм-канале.

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Что известно о светофорах для отслеживания FPV-дронов

Эксперт отметил, что светофоры размещают на столбах возле важных путей передвижения техники.

Эта система имеет три функции, как и у обычного светофора:

FPV нет;

FPV рядом;

FPV далеко.

Таким образом эти светофоры позволяют российским захватчикам быть предупрежденными о работе FPV-дронов.



Как выглядят светофоры для отслеживания FPV-дронов / Фото из телеграм-канала Сергея "Флеша" Бескрестнова

По данным журналистов "Милитарного", светофор, похоже, функционирует подобно системе обнаружения пехоты, оснащенной анализатором, который работает в определенном частотном диапазоне, чтобы заранее обнаруживать беспилотники FPV.

В издании предполагают, что новый светофорный детектор может управляться оператором вручную, что позволит регулировать сигналы на основе сложившихся условий, в реальном времени.

Кроме того, как сообщается, детектор, размещенный на столбах, оснащен звуковым анализатором, способным определять присутствие беспилотников по характерному звуку их двигателей.

Эта технология также может улучшить обнаружение беспилотников, которые управляются с помощью оптоволокна.

Поскольку разнообразие и использование беспилотников продолжает расти, внедрение передовых систем обнаружения приобретает решающее значение для усиления оперативных возможностей в различных секторах, особенно в военном контексте для обеих сторон конфликта.