россияне увеличили корабельную группировку в море: кичатся в день своего флота
Источник:Оперативное командование "Юг"
русские оккупанты снова увеличили свою численность в Черном море. Там уже более 10 судов.
Вражеские корабли маневрируют в ракето безопасных районах. Буквально в ночь на 30 июля в море было только 2 ракетных и 2 больших десантных корабля, а ВСУ нанесли 7 авиаударов россиянам.
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Оккупанты увеличили присутствие в Черном море
Корабельную группировку враг резко увеличил, видимо пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота,
– сообщило оперативное командование "Юг".
Добавили также, что 14 боевых кораблей маневрируют в ракето-безопасных районах вдоль берегов Крыма в сторону российской Анапы. На дежурстве и наготове у врага находятся:
- четыре ракетных;
- а также четыре десантных корабля.
К сожалению, 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря.
Людей призывают быть осторожными
Людей призывают помнить о ракетной опасности с моря, с неба и с временно оккупированных территорий, прислушиваться к сигналам тревог, действовать умело и быстро.
Не позволяйте врагу манипулировать вашим сознанием и распространять панику, соблюдайте информационную гигиену. Доверяйте достоверным источникам и силам обороны,
– объяснило командование.
Последние новости о ситуации у берегов Черного моря
- На берегу Одесщины ВСУ взорвали якорную мину. Ее прибило к побережью в Белгород-Днестровском районе.
- российские оккуранты захватили верфь Новинского в Херсоне. Там нет украинских работников, однако осталось турецкое судно с экипажем. Его судьба пока неизвестна.
- 28 июля в Коблево, что на Николаевщине, два человека взорвались на мини, когда купались в море. Стоит вспомнить, что из-за войны Черное море заминировано, поэтому в нем купаться запрещено.
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