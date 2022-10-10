Россияне уже выпустили по Украине 75 ракет: ПВО обезвредила 41 из них

Россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины. Всего за одно утро враг уже выпустил более 70 ракет, большую часть которых уничтожили силы ПВО.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за утро агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО.

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Кроме того, Валерий Залужный сообщил, что Россия применяет ударные беспилотники.

С самого утра по всей Украине объявили воздушную тревогу, которая продолжается до сих пор. Всего с утра 10 октября взрывы прогремели в:

Ровенской;

Львовской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Днепропетровской;

Житомирской;

Полтавской;

Харьковской;

Николаевской;

Сумской;

Ивано-Франковской;

Киевской области и Киеве.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в Одесской области силы ПВО сбили 3 ракеты и 5 дронов-камикадзе. Также глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что на Криворожье работает ПВО. По его словам, есть сбитые ракеты.

Сообщалось, что во время воздушной тревоги сработала ПВО во Львове, Хмельницком и Тернополе. В то же время во Львове оккупанты все же попали в объект критической инфраструктуры.

На массовые обстрелы отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия пытается стереть Украину с лица земли.

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