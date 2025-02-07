Враг продвинулся в Дачном и Успеновке, – Deep State
Российские войска продолжают наступление и продвинулись в направлении сел Дачное и Успеновка. Бои продолжаются, и обстановка остается напряженной.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Российские войска продолжают наступление на восточном фронте, продвигаясь в направлении сел Дачное и Успеновка.
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Продвижение российских войск
Военные источники сообщают, что агрессор закрепился на этих территориях, что усложняет ситуацию для украинских военных. Бои продолжаются, а обстановка остается сложной.
Враг продвинулся в Дачном и Успеновке,
– сообщили аналитики.
Россияне продвинулись в Дачном: смотрите на карте
Зафиксировано продвижение россиян в Успеновке: смотрите на карте
Украинские силы, несмотря на трудности, продолжают сопротивляться, пытаясь отстоять ключевые позиции и не допустить дальнейшего продвижения врага.
К слову, украинские силы совершили успешные штурмы в Курской области, продвинувшись на пять километров к юго-востоку от Суджи, захватив Колмаков и Фанасеевку.
Российские военкоры обеспокоены возможностью угрозы тыловым районам из-за дальнейшего украинского продвижения в Курской области.