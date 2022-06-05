Россияне в Харьковской области наступают на нескольких направлениях и обстреливают мирные села

За прошедшие сутки, 4 июня, враг интенсивно обстреливал населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области. Кроме того, оккупанты предпринимают попытки наступления на Изюмском направлении.

Об этом в отчете за 5 июня рассказал глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По его данным, в результате российских атак в ряде населенных пунктов вспыхнули пожары.

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Россияне применили фосфорные боеприпасы

На территории Харьковской области продолжаются ожесточенные боевые действия. На Харьковском направлении оккупанты пытаются обстреливать позиции наших защитников и удержать ранее захваченные территории.

В районе Черкасских Тишков россияне применили фосфорные боеприпасы,

– рассказывает Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

Циркуны и Дергачи

По словам Синегубова, в результате обстрела села Циркуны в Харьковском районе разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Некоторые из них пострадали в результате пожаров. Также из тяжелой артиллерии обстреляны Дергачи и окрестные села. К счастью, в этих населенных пунктах пострадавших нет.

Чугуевский район

За прошедшие сутки россияне вновь обстреляли населенные пункты Чугуевского района. В городе Чугуев ранение получил 52-летний мужчина.

Известно о 2 раненых в селах Коробочкино и Чкаловское. Еще 2 человека получили ранения в поселке городского типа Малиновка.

Изюмский район и город Изюм

В районе Изюма горячее всего. Оккупанты предпринимают попытки наступления в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье. В то же время наши Вооруженные Силы держат позиции и наносят врагу ощутимые потери.

Относительно потерь среди гражданского населения в Изюмском районе на данный момент известно о пожилой женщине из города Балаклея, которая получила ранение. Данных по ее состоянию пока нет.

Сколько детей погибло в Харьковской области

Олег Синегубов отметил, что за 100 дней полномасштабной войны России с Украиной в Харьковской области погибли 38 детей. Такие данные приводит Нацполиция.

"Никогда не простим этого оккупантам! Они заплатят за каждую отнятую детскую жизнь", – подчеркнул Синегубов.

Последние новости из Харьковской области

По данным Генштаба Вооруженных Сил, оккупанты пополняют запасы оружия и готовят наступление на Слобожанском направлении. Дополнительную технику захватчики перевозят с территории России.

4 июня стало известно, что украинские защитники, работающие на Харьковском направлении, повредили по меньшей мере 100 единиц вражеской техники. Как рассказали в Генштабе, сейчас российские оккупанты "эвакуировали" разбитое вооружение. Колонна с топливом и боеприпасами направилась в направлении населенного пункта Шиповатое.

3 июня в Генеральном штабе сообщили, что российские оккупанты атаковали позиции украинских защитников на территории Харьковской области вертолетами Ми-8.

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