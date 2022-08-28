россияне на Херсонщине прячутся и ждут ВСУ, чтобы сдаться в плен, – Хлань
Последние сутки для Вооруженных Сил Украины показались очень эффективными. В частности, в Херсонской области украинские защитники и дальше уничтожают склады российских оккупантов, что очень "подрывает" и моральное состояние врага.
Так что даже командиры страны-агрессора паникуют и ищут попытки сдаться в плен. Об этом в эфире 24 каналу сказал Сергей Хлань – военный ТрО и депутат Херсонского областного совета.
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Кроме этого, по его словам, возможностей наступать у россиян Херсонской области уже практически не осталось.
Оккупанты прячутся на Херсонщине
Также, как добавил Хлань, командование россиян уже давно перебралось с правого берега на левый. Они начинают искать более безопасные места, хотя для оккупантов их уже скоро совсем не останется.Справка. В Новой Каховке произошел "хлопок" на заводе "Сокол". Поскольку оккупанты решили его использовать в военных целях, этого завода больше нет. Впоследствии ликвидацию подтвердили в оперативном командовании "Юг". Там указали, что ликвидировали командный пункт 35 "краснознаменной" армии россии.
Хлань подчеркнул, что россиянам нигде не будет покоя на Херсонщине. А единственное безопасное место для них где-то в своих болотах подальше от украинской земли.
Дух дезертирства высок
Поэтому совершенно очевидно, что они начинают прибегать к дезертирству и прячутся от точных действий украинских защитников в подвалах, которые они себе строят или в заброшенных зданиях.
Также массово пишут рапорты. Однако для них все не так просто – путинских солдат пытают в этих же подвалах, пока они снова не отправятся на фронт. Об этом известно из перехватов СБУ.
Парадоксально, что россияне на Херсонщине прячутся и говорят, что ждут Вооруженные Силы Украины, чтобы сдаться в плен. Только так они могут спасти свою жизнь,
– сообщил Хлань.
россияне в Херсонской области ждут ВСУ, чтобы сдаться в плен: видео
Напомним, что Вооруженные Силы Украины искусно попали по Дарьевскому мосту в районе Каховской ГЭС. Пока он и переправа через реку Ингулец находятся под нашим контролем.