россияне на Херсонщине прячутся и ждут ВСУ, чтобы сдаться в плен, – Хлань

Последние сутки для Вооруженных Сил Украины показались очень эффективными. В частности, в Херсонской области украинские защитники и дальше уничтожают склады российских оккупантов, что очень "подрывает" и моральное состояние врага.

Так что даже командиры страны-агрессора паникуют и ищут попытки сдаться в плен. Об этом в эфире 24 каналу сказал Сергей Хлань – военный ТрО и депутат Херсонского областного совета.

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Кроме этого, по его словам, возможностей наступать у россиян Херсонской области уже практически не осталось.

Оккупанты прячутся на Херсонщине

Также, как добавил Хлань, командование россиян уже давно перебралось с правого берега на левый. Они начинают искать более безопасные места, хотя для оккупантов их уже скоро совсем не останется.

Хлань подчеркнул, что россиянам нигде не будет покоя на Херсонщине. А единственное безопасное место для них где-то в своих болотах подальше от украинской земли.

Дух дезертирства высок

Поэтому совершенно очевидно, что они начинают прибегать к дезертирству и прячутся от точных действий украинских защитников в подвалах, которые они себе строят или в заброшенных зданиях.

Также массово пишут рапорты. Однако для них все не так просто – путинских солдат пытают в этих же подвалах, пока они снова не отправятся на фронт. Об этом известно из перехватов СБУ.

Парадоксально, что россияне на Херсонщине прячутся и говорят, что ждут Вооруженные Силы Украины, чтобы сдаться в плен. Только так они могут спасти свою жизнь,

– сообщил Хлань.

россияне в Херсонской области ждут ВСУ, чтобы сдаться в плен: видео

Напомним, что Вооруженные Силы Украины искусно попали по Дарьевскому мосту в районе Каховской ГЭС. Пока он и переправа через реку Ингулец находятся под нашим контролем.