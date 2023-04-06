Россияне в Крыму вывели военную технику из мест хранения: появились спутниковые фото

Россияне в Крыму настолько боятся контрнаступления, что начали вывозить военную технику из мест хранения. Кроме того, на полуострове строят сложную систему окопов.

Это подтверждают спутниковые снимки от Maxar. На то, как оккупанты перемещают технику, обратил внимание аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предприятия Брэди Афрек.

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Выводят технику из мест хранения и роют окопы

В период с 11 февраля по 16 марта 2023 года российские силы вывели технику с военной базы на севере Крыма вблизи села Медведевка в Джанкойском районе. Согласно последним спутниковым снимкам, на этом участке были танки, бронетехника и артиллерия, однако в марте технику вблизи населенного пункта не хранят.

Более того, в Джанкойском районе появилось больше оборонительных сооружений и оборудования. Вблизи того же села Медведевка построили несколько укреплений.

Однако "паутину" из окопов начали строить на территории всего полуострова. The Washington Post сообщает, что всего через несколько недель российские военные вырыли в Крыму километры окопов и построили десятки укреплений. Они возникают в разных населенных пунктах полуострова.

Окопы укрепляют разным противотанковым оборудованием. В частности, устанавливают на линии обороны так называемые "зубы дракона".



Окопы в Крыму / Фото The Washington Post



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