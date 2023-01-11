В Крыму оккупанты запускают шарманку о "работе ПВО" еще до того, как начинает звучать тревога

На фоне побед украинской армии российская пропаганда всеми силами пытается показать, что у оккупантов все под контролем. Делает это традиционно путём обмана.

Поэтому, несмотря на расцветающий в разных городах россиян хлопок, в том числе и во временно оккупированном Крыму, они пытаются восхвалять свои силы ПВО. Об этом на брифинге сообщила постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева.

К теме Карлсону приготовиться: российская ПВО сбила в Ростовской области воздушный шарик

"Работа" ПВО в Крыму

Доходят такие старания и до абсурда, ведь сообщения об успешной работе сил ПВО иногда появляются быстрее, чем на временно оккупированных территориях звучит сигнал воздушной тревоги. Однако скрыть правду не так просто, поэтому через короткое время становится известно, от чего именно "защитили" крымчан.

Уже через час так называемая работа ПВО, которую слышит весь населенный пункт, волшебным образом становится пожаром или взрывом газового баллона. А детонация боекомплектов становится детонацией сбитого неизвестного объекта,

– сообщила Тамила Ташева.

Однако и при явном обмане, понятном многим, говорить об этом бывает опасно. Ведь по традиции антиутопий оккупанты фотодоказательства их обмана из сети удаляют, а авторов обвиняют в дискредитации.

Хлопок в Крыму и ПВО: последние новости