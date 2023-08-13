Россияне вели тщетные наступательные действия в районе Клещиевки, – Генштаб ВСУ
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты пытались напрасно наступать на Купянском и Бахмутском направлениях. Также наши военные сдерживали наступление врага в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области.
Наши военные продолжали наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. ВСУ имели успех в районе Роботиного Запорожской области.
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Что известно о бесполезном наступлении россиян
На Бахмутском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного,
– рассказали военные.
По их данным, враги атаковали более 15 населённых пунктов. В частности, говорится о Миньковке, Маркове, Часов Яре, Предтечине, Дилиевке, Торецке Донецкой области.
В Генеральном штабе объяснили, что на Купянском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районах:
- северо-восточнее Синьковки;
- севернее Кисловки;
- юго-восточнее Андреевки Харьковской области.
"Нанес авиационных ударов в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись таким населенным пунктам как Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области", – заявили в Генштабе ВСУ.
По их данным, бойцы Вооруженных Сил Украины продолжали сдерживать наступление россиян в районе:
- Авдеевки Донецкой области – там Кремль ударил из авиации в районе Авдеевки, из артиллерии – по более чем 10 населенным пунктам. Среди них Авдеевка, Северное, Нетайлово, Невельское, Карловка Донецкой области.
- Марьинки Донецкой области – там нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Под обстрелом артиллерии было более 10 населенных пунктов. В частности, Александрополь, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.
Также россияне тщетно попытались восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Оккупанты атаковали из артиллерии ориентировочно 15 населенных пунктов, среди них – Богоявленка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Новоселка, Новополь Донецкой области.
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ВСУ наступают и атакуют врага
Наши военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, имели частичный успех в районе Роботиного Запорожской области. Там наши бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Более того, наша авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- зенитно-ракетный комплекс;
- склад боеприпасов;
- станцию радиоэлектронной борьбы;
- три артиллерийских средства на огневой позиции россиян