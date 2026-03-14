Россияне ударили по жилому кварталу Запорожья: погиб человек, есть пострадавшие

Россия нанесла удары четырьмя УАБами по жилым кварталам Запорожья. Есть погибший и раненые.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Что известно об атаке россиян по Запорожью?

Около 15:50 14 марта россияне нанесли удары УАБами по жилым кварталам Запорожья.

Погиб мужчина. Также известно об 11 раненых: трое мужчин и восемь женщин, среди них 17-летний подросток. Два человека находились под завалами. Их деблокировали.

Возник пожар, который уже потушили.

Повреждены 12 многоэтажных и 12 частных домов, а также объект инфраструктуры и автомобили.

На месте продолжают работать экстренные службы.

Последствия обстрелов Запорожья

