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1 октября, 21:48
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Обновлено - 22:08, 1 октября

Россияне в третий раз за день нанесли удар по Южному мосту

Даниил Жоров

Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре. Оккупанты в третий раз за день нанесли удар по Южному мосту

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. 

Что известно о вражеской атаке? 

Около 21:50 военные страны-агрессорки третий день ударили по Южному мосту. Беспилотник попал в дорожное полотно. 

На месте вспыхнул пожар. Кличко отметил, что экстренные службы направляются на место. Россияне стремятся парализовать жизнь в столице, потому пытаются бить по мостам. 

По словам мэра, днем ​​1 октября было два попадания беспилотников вблизи опорной части Южного моста. В КГГА сообщали, что около 11:30 во время движения поезда через систему вентиляции в салон попала пыль в результате взрывной волны. Пассажиры и машинист не пострадали. 

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Война России с Украиной
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