"Точно в цель" по-российскому: возле Староконстантинова враги попали в склад отходов кукурузы

Россия накануне вечером и ночью на 6 августа атаковала Хмельницкую область. Воздушные силы ВСУ объясняли, что основной целью врага был Староконстантинов, где находится наш военный аэродром.

Оккупанты били туда ракетами "Калибр", Х-101/Х-505, а также "Кинжалами" и дронами-камикадзе типа "Шахед". В Хмельницкой областной военной администрации объяснили, куда удалось попасть врагу, пишет 24 Канал.

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Куда попали россияне в районе Староконстантинова

В Офисе Президента, ссылаясь на данные Хмельницкой ОВА, сообщили, что взрывы были слышны в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах.

Большинство ракет сбили силы ПВО, однако есть повреждения. В частности, в Староконстантиновской общине взрывная волна повредила:

несколько частных жилых домов;

коммунальное заведение культуры;

помещение автовокзала.

Вспыхнул пожар склада отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине. Возгорание склада ликвидировали. В результате взрыва травмы получил работник объекта,

– сообщили в ОП.

В ОВА уточнили, что пожар был на площади 1400 квадратных метров, огонь ликвидировали 16 спасателей на трех единицах пожарно-спасательной техники.

В каком состоянии раненый работник склада

Заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин утром 6 августа рассказал в эфире телемарафона, что раненый работник является водителем грузового автомобиля, который был ночью на территории склада.

Сейчас его состояние удовлетворительное – обломки повредили конечности, мягкие ткани и раненая грудная клетка. Ему оказали медицинскую помощь, работник госпитализирован,

– уточнил Тюрин.

Стоит заметить, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал утром в эфире телемарафона, что во время вечерней и ночной воздушных атак украинская ПВО отработала успешно.

Массированная атака по Украине: коротко

Воздушные силы ВСУ рассказали, что Россия выпустила по Украине вечером 5 августа 14 "Калибров" и три "Кинжала". Наши военные сбили 12 "Калибров", по поводу "Кинжалов" информацию не предоставляли.

Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения, что оккупанты атаковали "Мотор Сич" и Хмельницкую область.

Уже в ночь на 6 августа враг выпустил 27 "Шахедов", 6 ракет "Калибр", 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х555". ВСУ сбили все дроны-камикадзе, 5 "Калибров" и 13 – Х-101/Х555.

Вечером 5 августа заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что взрывная волна повредила в одной из общин области кровлю, двери и окна в нескольких частных жилых домах, а также окна в одном из коммунальных заведений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении.