Россияне возобновили наступление на Славянском направлении: мощно стреляют по позициям ВСУ

Российские военные уже 93 дня пытаются захватить Украину. По состоянию на 27 мая, они возобновили наступление на Славянском направлении.

Подробности от Генштаба

Оккупанты беспощадно бьют по позициям Вооруженных Сил Украины. Они делают все, чтобы продвинуться дальше.

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На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, возобновили наступление,

– рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Какая ситуация на других направлениях по состоянию на 6 часов утра 27 мая

На Слобожанском направлении оккупанты дистанционно минируют маршруты возможного продвижения украинских защитников. Враг ведет огневое поражение и готовит своих солдат к доукомплектованию мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

На Северском – россияне усиливают прикрытие границы в Брянской и Курской областях.

На Харьковском – оккупанты делают все, чтобы сохраниться на занимаемых позициях и сдержать ВСУ от продвижения.

На Донецком враг проводит активное наступление, перегруппировывает войска и атакует позиции украинских защитников.

На Бахмутском – противник хочет отрезать наши подразделения от основных сил, нарушив маршруты логистического обеспечения.

На Лиманском – путинская армия ведет разведку и пытается закрепиться в Лимане.

На Южнобужском – россияне увеличили количество обстрелов ВСУ, ведут воздушную разведку и осуществляют инженерное оборудование позиций. С помощью резервных подразделений оккупанты усилили свою группировку.

В Генштабе предупредили об угрозе ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Именно поэтому важно не игнорировать сообщения о воздушной тревоге, а идти в укрытие. Также известно, что белорусское войско продолжает усиливать охрану границы с Украиной.

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В Пентагоне говорят, что оккупанты добились лишь незначительного успеха

В министерстве обороны США заявили, что Россия стянула в Украину 110 оперативно-батальонных тактических групп. Большинство из них были сосредоточены на Юге. Несмотря на то, что российская армия значительно больше украинской, враг добился лишь незначительного успеха.

Из-за поражений военно-политическое руководство России придумывает новые стратегии. Теперь они уже не планируют захватить всю Украину, а только ее дальневосточные регионы.

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