Почему россияне возвращаются на Херсонское направление: военная сводка от Свитана

Институт изучения войны сообщил, что ВСУ смогли совершить более масштабные наземные операции на левом берегу Херсонской области. Кроме того, украинские защитники закрепились в селе Крынки.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, что это похоже на серьезное наше движение и не только разведывательных групп

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Левый берег Херсонщины

Он вспомнил, что еще появилась информация от россиян, которые начинают возвращать назад те части, что забрали из-под Херсонского направления и перенаправили на Запорожское.

Сейчас они возвращаются, чтобы усиливать и увеличивать плотность войск на Херсонском направлении.

"То есть россияне уже верят в серьезность усилий, которые задействуют наши части для расширения плацдарма", – добавил Свитан.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Очередная атака на Крым

Российское минобороны заявляет, что в северной части Черного моря его флот защищался от 3 украинских безэкипажных катеров.

По словам Романа Свитана, БЭК (безэкипажный катер – 24 Канал) у нас есть давно. В ГУР главный тип – "Magura V5", а у Контрразведки СБУ – "Sea baby". Как минимум, эти 2 типа катеров выполняют боевые задачи.

В последние несколько часов россияне докладывали, что была не только надводная, но и подводная атаки. То есть, скорее всего, наши беспилотные катера научились переносить, например, торпеды или управлять беспилотными подводными аппаратами – есть и такие,

– объяснил военный эксперт.

Он добавил, что у нас в обеих спецслужбах много креативят, поэтому могла быть масштабная массированная атака и надводными, и подводными дронами. В ближайшее время украинский Генштаб доложит о выполненных задачах.

Уничтожение российских командных пунктов

Большое количество уничтоженных командных пунктов ничему не учит россиян. Они все равно будут пытаться с комфортом где-то расположиться. Особенно в бывших воинских частях.

Роман Свитан рассказал, что партизан с 2014 года меньше не стало. Возможно, что даже больше. Поэтому о любом событии, происходящем в больших городах – Макеевке, Донецке или Ясиноватой – сразу узнает наш центр партизанского движения. Конечно, координаты проверяются, передаются ракетчикам и они отрабатывают.

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