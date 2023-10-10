Распространяют фейк о подготовке к наступлению: способны ли россияне пойти на Херсон

Россияне активно распространяют фейки о якобы подготовке к наступлению на Херсон. Впрочем, больное воображение пропагандистов не имеет ничего общего с реальностью.

Единственная цель таких информационных провокаций – оттянуть Вооруженные Силы из Запорожского направления. Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Просто фейки

У оккупантов точно нет серьезных сил на северо-востоке от Новой Каховки. Там сейчас противник сосредоточивает только опорные пункты и артиллерийские подразделения, терроризирующие гражданское население. Впрочем, за Новой Каховкой вражеские подразделения довольно плотно укомплектованы.

От Новой Каховки до Кинбурнской косы на левом берегу Херсонщины количество российских войск составляет примерно 30 тысяч человек, не считая резервов,

– сказал херсонский активист.

В течение последней недели наблюдается умышленный вброс слухов россиянами, стоящими в резерве, о том, что они якобы готовятся к наступлению.

На самом деле это просто фейки, поскольку никаких признаков того, что оккупанты могут осуществить форсирование, тем более иметь технику для наступающих действий, нет. Ни техники, ни танков, ни катеров у россиян нет в достаточном количестве. У российских захватчиков хронический дефицит катеров, ибо те, что они украли у людей, закончились.

Оккупанты, конечно, привозят новые катера, но они быстро исчезают в глубине вод, поскольку украинские дроны эффективно по ним работают. Поэтому это только вбросы,

– добавил Молчанов.

В Херсонской области россияне не смогут эффективно наступать. Даже до наступления холодов для россиян опасно стягивать свои силы на Херсонское направление, поскольку инициатива на стороне украинских бойцов.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин опроверг фейк россиян якобы о попытке оккупировать Херсон. Российская пропаганда после освобождения города в ноябре 2022 года почти каждый день "наступает на Херсон".

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