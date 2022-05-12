Россияне всю ночь били по Днепропетровщине фосфорными и кассетными бомбами: есть погибший и раненые

Всю ночь оккупанты вели огонь по всей линии столкновения на Криворожском направлении. Враг применял запрещенные международными конвенциями кассетные и форсфорные боеприпасы.

Об этом рассказал глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. Он отметил, что уже утром враг из ракетных систем залпового огня обстрелял город Зеленодольск.

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Люди во время обстрела как раз шли на работу

Это случилось около 7:00 утра: один человек погиб, еще один получили ранение. Жертва и пострадавший – гражданские.

Зеленодольскую общину обстреляли из "Ураганов"

По словам главы ОВА Валентина Резниченко, под обстрел попал не только Зеленодольск, но и Великая Костромка. Разрушениям подвергся объект энергетической инфраструктуры. Резниченко подчеркнул: враг обстреливал Зеленодольскую общину из "Ураганов" именно тогда, когда люди шли утром на работу.

Россияне ночью обстреливали и Черниговскую область

Неспокойно эту ночь было и в Черниговской области. С помощью авиации в ночь на 12 мая враги обстреляли Новгород-Северский. Целили россияне по административным зданиям, а также школе. Пострадал и частный сектор. Глава ОВА Вячеслав Чаус отметил, что, к сожалению, есть погибшие и раненые.

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Не прекращались ночью обстрелы и в Луганской области

Российские войска не прекращали ночью и обстрел Луганской области. Как отметил председатель ОВА Сергей Гайдай, жилые дома разрушены в Северодонецке, Рубежном, Горном, Камышевахе, Тошковке.

Ситуация в Днепропетровской области: последние новости

11 мая враги обстреляли приграничные с Херсонской областью районы Днепропетровской области. Ни значительных разрушений, ни жертв не было.

Попали снаряды в поля вблизи сел Зеленодольской и Широковской общины.

Били россияне по окрестностям Великой Костромки и Ганновки в Криворожском районе.

9 мая под огонь российских войск снова попала Ганновка. Пострадавших и жертв не было, однако возникли проблемы с электроснабжением.

8 мая в регионе погиб 12-летний мальчик он принес домой боеприпас, который нашел. Взрывчатка сдетонировала и ребенок погиб. Трагедия произошла в одном из сел Синельниковского района.

В Днепропетровской области уверяют: российских войск на территории области нет, да и не было.

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