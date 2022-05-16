Россияне снова обстреляли пограничные границы на Черниговщине: за 3 часа прогремели 30 взрывов

16 мая 2022 , 14:47
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Источник:

фейсбук оперативного командования "Север"

Российские оккупанты во второй за сутки обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области. К счастью, потерь среди личного состава нет.

По предварительным данным, российские захватчики применили минометы.

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В течение суток, 16 мая, враг бил:

  • в 12:00 с территории России по населенному пункту Николаевка. Всего с 9:20 до 12:10 зафиксировали около десятка взрывов;
  • примерно в 12:20 со стороны России зафиксировали 7 "прилетов" в районе населённого пункта Гремяч.

Отметим, что накануне, 15 мая, оккупанты также обстреляли приграничные районы Черниговской области. Украинские пограничники сообщили, что вооруженные силы России вели огонь из российского села Ломаковка в Брянской области.

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Кроме того, враг утром 16 мая открыл огонь по приграничной территории Сумской области. Это был отвлекающий маневр, который должен помочь диверсионно-разведывательной группе попасть на территорию Украины. Как рассказали в Госпогранслужбе, к счастью, наши пограничники дали бой диверсантам.

В ГПСУ добавили, что рашисты вели стрельбу из:

  • минометов,
  • гранатометов,
  • пулеметов,
  • автоматов.

Под прикрытием огня на территорию нашей страны пыталась зайти российская диверсионно-разведывательная группа. Пограничники дали бой диверсантам и заставили их отступить за линию государственной границы,
– добавили в ГПСУ.

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Автор: Альона Захарова