Россияне снова обстреляли пограничные границы на Черниговщине: за 3 часа прогремели 30 взрывов

Российские оккупанты во второй за сутки обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области. К счастью, потерь среди личного состава нет.

По предварительным данным, российские захватчики применили минометы.

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В течение суток, 16 мая, враг бил:

в 12:00 с территории России по населенному пункту Николаевка. Всего с 9:20 до 12:10 зафиксировали около десятка взрывов;

примерно в 12:20 со стороны России зафиксировали 7 "прилетов" в районе населённого пункта Гремяч.

Отметим, что накануне, 15 мая, оккупанты также обстреляли приграничные районы Черниговской области. Украинские пограничники сообщили, что вооруженные силы России вели огонь из российского села Ломаковка в Брянской области.

Россия обстреливает Черниговскую область: последние новости

В Генштабе Вооруженных сил Украины 13 мая сообщили, что Россия продолжит проводить провокации в приграничных районах на Севере. С этой целью россияне перекидывают дополнительные подразделения артиллерии в Брянскую область.

Вечером 10 мая оккупанты в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской области. В частности, враг использовал неуправляемые ракеты и минометы.

11 мая глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что вражеские войска около 6 утра обстреляли пограничные районы Черниговской области. Россияне били со своей территории из минометов.

В ночь на 12 мая российские военные атаковали школы в Черниговской области. Вооруженные силы России с применением авиации обстреляли Новгород-Северский.

Кроме того, враг утром 16 мая открыл огонь по приграничной территории Сумской области. Это был отвлекающий маневр, который должен помочь диверсионно-разведывательной группе попасть на территорию Украины. Как рассказали в Госпогранслужбе, к счастью, наши пограничники дали бой диверсантам.

В ГПСУ добавили, что рашисты вели стрельбу из:

минометов,

гранатометов,

пулеметов,

автоматов.

Под прикрытием огня на территорию нашей страны пыталась зайти российская диверсионно-разведывательная группа. Пограничники дали бой диверсантам и заставили их отступить за линию государственной границы,

– добавили в ГПСУ.

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