Снова попали в ту же ловушку: как ВСУ в очередной раз удалось сбить российские Су-34

Украинские силы продолжают ликвидировать российскую авиацию. Оккупанты 22 декабря остались сразу без 3 бомбардировщиков Су-34 на Южном направлении.

Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что украинские Воздушные силы очень хорошо спланировали эту операцию, а ее подготовка длилась долгое время. К тому же россияне не в первый раз попадают в ловушку, которую им устраивают украинские защитники.

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Охотились в режиме засады

Такая же ситуация уже была в марте 2023 года. Тогда Су-34 сбрасывал КАБы на Авдеевку. Никопольский зенитный полк (он получил награду от Президента Украины) охотился за вражеской авиацией вблизи Енакиево в режиме засады. Они расположили ЗРК С-300, не включая его, недалеко от линии фронта, и ждали, пока появится Су-34.

Когда ЗРК включает локатор, его засекают системы радиотехнического контроля россиян, а также лётчик в бомбардировщике, и он не подходит ближе чем на 70 километров к расположению зенитно-ракетного комплекса.

"Когда же украинские защитники выключили С-300, они следили за врагом с помощью систем большой дальности обнаружения. Российские летчики понимали, что эти системы не работают ракетами в этой дальности и подошли ближе. Тогда украинские военные на несколько секунд включили локатор, захватили цель, запустили ракеты и отминусовали Су-34. После этого наши воины отошли с места пуска ракет", – объяснил военный эксперт.

Отминусовали 150 миллионов долларов

Россияне, понимая, как их поймали украинские силы, 13 мая снова попали в такую же ситуацию в Брянской области в России. На этот раз оккупанты Су-34 прикрыли истребителем Су-35 и вертолетами Ми-8, выполнявшими роль постановщиков помех.

Тогда работала система Patriot, которая также была выключена, пока вражеская авиация не подошла на расстояние 30 – 40 километров, и после включилась, ликвидировав все четыре российских борта. Также был отменен пятый борт – поисково-спасательный вертолет Ми-8.

После этого россияне снова попали в ту же ловушку уже в районе Крынок в Херсонской области. Наверное, у них проблемы с мозгами,

– допустил летчик-инструктор.

Две пары Су-34 на расстоянии 30 – 40 километров от Крынок пытались сбросить КАБы. Тогда украинские силы использовали либо С-300, либо систему Patriot, и россияне потеряли три своих борта.

Шесть летчиков (по два в каждом самолете) принудительно катапультировались, однако среди них были и погибшие. После этого поднялся российский поисково-спасательный вертолет, но его украинские защитники уже не стали сбивать, а свернулись и покинули позиции.

"Украинские силы отминусовали 150 миллионов долларов у россиян (один Су-34 стоит 50 миллионов долларов), а также 6 летчиков. Обучение каждого летчика длится до 10 лет", – подчеркнул Роман Свитан.

Что известно о ликвидации вражеских 3 Су-34: коротко