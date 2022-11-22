Россияне заговорили об эвакуации с севера Крыма: "власть" взялась опровергать

Россиянин опубликовал видео из захваченного Крыма, на котором жалуется, что вынужден уехать с полуострова. В то же время оккупационная администрация неубедительно и бестолково отрицает "слухи" об эвакуации.

Очевидно, уже всем понятно, что возвращение Крыма в состав Украины и наша победа в этой войне – это лишь вопрос времени. Российские захватчики отдают себе отчет и уже даже начинают собирать чемоданы и выезжать с севера полуострова, – видео со свидетельствами оккупанта по этому поводу активно распространяется социальными сетями, сообщает 24 канал.

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Оккупанты в "трудной ситуации", потому что вынуждены эвакуироваться

Если россияне говорят о выезде с полуострова, то его освобождение уже не за горами. Один из граждан государства-террориста рассказал, насколько у него сейчас "непростая" ситуация, поэтому он не может даже выходить на связь.

Сейчас из города Армянска – это Крым – эвакуируют женщин и детей. Чтобы вы понимали масштабы происходящего сейчас. На связь не могу часто выходить – тяжелая ситуация,

– жалуется оккупант.

Россиянин об эвакуации из Армянска на севере Крыма: смотрите видео из соцсетей

Аксенов все отрицает: Крым "атакуют фейки"

Глава оккупационной администрации Аксенов решил опровергнуть то, что с севера захваченного полуострова происходит любая эвакуация. Это выглядело довольно нелепым, к тому же оккупант был несколько испуган.

По поводу разгоняемых в соцсетях и телеграм-каналах слухов о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет. Приняли только меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова,

– сказал Аксенов.

Правда, какие именно "меры безопасности" приняли на полуострове оккупант не отметил.



Аксенов опровергает эвакуацию из Крыма / Скриншот с видео главы оккупационной администрации

Кто скоро "будет загорать" в Крыму

Недавно в Минобороны Украины ответили, будет ли "пауза" в российско-украинской войне и когда Вооруженные Силы освободят Крым. Пока никакой конкретной информации там не озвучили, однако намекнули, что о "паузе" говорят только те, кто зимой не загорал в Крыму.

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