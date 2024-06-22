Россияне выпустили из Черного моря ракету по Одесской области: что с ней произошло

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. В частности, вечером 22 июня была попытка нанести удар по Одесской области.

Напомним, что вчера, 21 июня, российские войска ударили баллистикой по рекреационной зоне Одесской области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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Что известно об атаке на Одесскую область

Вечером с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, российские войска направили управляемую авиационную ракету по Одесской области,

– сообщили в Силах обороны юга Украины.

Впрочем, там отметили, что воздушная цель "потеряла свою боевую способность" в небе над акваторией Черного моря.

В Силах обороны юга также отметили важность реагирования на сигналы воздушной тревоги и призвали оперативно переходить в укрытие.

К слову, сегодня, 22 июня, был нанесен смертельный удар по центру Харькова. По данным пресс-службы полиции Харьковской области в результате вражеской атаки в тяжелом состоянии находятся шесть человек, среди которых: четверо женщин, один мужчина, а также ребенок.