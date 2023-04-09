Гуменюк потролила 70-километровый окоп россиян на Запорожье

В Запорожской области россияне вырыли окоп протяженностью 70 километров. Он тянется от поселка Семеновка под Мелитополем до поселка Мариновка Приморского района Запорожской области.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона потролила россиян из-за окоп протяженностью 70 километров. Об этом пишет 24 Канал.

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Хоть в чем-то у россиян победа

Гуменюк пошутила, что россияне пытаются стать "рекордсменами из окопов". Она заметила, что в чем-то у них будет победа.

Ну, хоть в чем у них победа будет. Других побед не будет. Пусть будут рекордсменами из окопов,

– сказала Гуменюк

Что говорят об окопах россиян в ВСУ

Руководитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский убежден, что россияне строят 70-километровый окоп под Мелитополем и минируют территорию исключительно из-за страха украинского контрнаступления. Именно поэтому они так упорядочивают свои позиции и строят фортификации.

Он отметил, что плохое в этой ситуации есть именно минирование.

Самое неприятное, что они сейчас начали очень активно минировать территорию. Я даже не знаю, складываются ли карты минных полей, чтобы в случае чего потом можно было разминировать,

– сказал он.

Дмитрашковский отметил, что на Запорожском направлении сейчас сосредоточено 113 российских БТГр, а в Донецком – 206.