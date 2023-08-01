Наконец-то "выполз из штаба": россияне отреагировали на появление Герасимова на фронте и назвали клоуном

Пропагандистские СМИ сообщили о визите начальника генштаба армии России Валерия Герасимова в Запорожскую область. Россияне воспользовались возможностью и высказали все, что думают о нем.

В частности, они очень недовольны атаками БПЛА на Москву. Некоторые храбрецы даже называют его клоуном и отправляют на пенсию. Как россияне выражают свое возмущение в комментариях пророссийских телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

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Россияне недовольны руководством России

Россияне сообщили, что Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск в Запорожском направлении. Также оккупант слушал доклад командующего группировкой по текущей ситуации и выполнению российскими войсками боевых задач.

Видео визита в российских телеграмм-каналах набирает множество дизлайков. А в комментариях россияне активно критикуют Герасимова. В частности, они начали обвинять Герасимова в "показушности", пока беспилотники атакуют Москву. Также они пишут, что начальник наконец-то "выполз из штаба",

Реакция сети на Герасимова/российские телеграмм-каналы

По мнению россиян, Герасимов не занимается делами, а лишь "проверяет, как бирки пришиты".

Россияне считают, что Герасимов некомпетентен / российские телеграммы-каналы

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