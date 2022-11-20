Россияне вывезли из Беларуси ракеты, вероятно, для применения "грязной бомбы" – СМИ

Российские захватчики вывозят из Белоруссии ракеты. Аналитики предположили, что оккупанты делают это, чтобы модифицировать их для применения "грязной бомбы".

Россия перебрасывает из Беларуси в свои границы около сотни ракет для С-300 и С-400. Аналитики высказали свои предположения на этот счет. Подробнее рассказывает 24 канал.

Россияне перевозят ракеты из Беларуси: зачем

Оккупанты могут применить "грязную бомбу"

The Mirror сообщает, что с 9 по 13 ноября было зафиксировано около 20 полетов Ил-76 из Беларуси на Запад и Юг России.

Каждый самолет был загружен поддонами с ракетами. В общей сложности не менее 70. Оружие было размещено на аэродромах в Миллерово и Ростове-на-Дону.

Аналитики утверждают, что перемещение ракет С-300 и С-400 является либо признаком того, что Россия принимает меры против потенциального удара со стороны Украины в ответ на недавние удары Москвы, либо признаком еще большего преступления — использования "грязной бомбы",

– отметили СМИ.

Заметим, что ранее о перемещении российских Ил-76 уже сообщали расследователи из "Белорусского Гаюна". Подробнее читайте по этой ссылке.

Поиски "грязной бомбы" в Украине: МАГАТЭ завершило анализ 3 ядерных объектов

Кратко, что нужно знать о "грязной бомбе"

23 октября министр обороны Шойгу позвонил по телефону во Францию, Турцию, США и Великобританию и цинично заявил, что якобы Украина готовит "грязную бомбу".

На эти абсурдные заявления отреагировал президент Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что такие выдумки Кремля могут означать только то, что они создали основу для этого теракта. В Украину пригласили миссию МАГАТЭ.

В институте изучения войны считают, что такие заявления направлены исключительно для устрашения и сдерживания международных партнеров Украины.

МАГАТЭ завершило соответствующий анализ 3 ноября. Эксперты провели исследование в 3 точках, на которые указывали российские власти. В частности, в Институте ядерных исследований в Киеве, Южмаш в Днепре и Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул: " Агентство не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах нахождения".

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