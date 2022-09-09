Россияне начали выводить военную технику из Мариуполя: Андрющенко раскрыл некоторые детали

Российские захватчики выводят военную технику из временно оккупированного Мариуполя. Вражеские колонны двигаются в сторону Запорожской и Херсонской областей.

Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, речь идет о большом количестве военной техники врага.

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"Оккупанты забирают даже ту технику, которая была предусмотрена для возможной обороны Мариуполя, создания военной базы и тыла", – сказал Андрющенко.

Российские захватчики забирают из города бронетехнику, прежде всего танки.

Некоторые из этих танков раньше специально завозили в город. Это тот хлам, который пригоден для использования только в качестве окопаной техники. Сейчас их достают и куда-то перебрасывают,

– сообщил советник мэра Мариуполя.

Куда россияне перебрасывают технику

По его словам, трудно сказать точно, куда направляются вражеские колонны из Мариуполя и Мариупольского района. Андрющенко предположил, что россияне перебрасывают резервы в направлении Запорожья и Херсона.

Часть техники едет на Бердянск. Вероятно, ее конечный пункт назначения – Херсонская область .

. Другая часть двигалась через Никольское в Донецкой области. Советник мэра Мариуполя предположил, что эти колонны направились в сторону линии фронта в Запорожской области.

"Мы уверены, что эта техника точно не угрожает Запорожью, по крайней мере, на стадии плавного выхода", – подчеркнул Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе: коротко

Во временно оккупированном Мариуполе коллаборанты пытаются сделать вид "счастливой" жизни. Они даже радуются одной лампе на столбе.

На фоне успехов Вооруженных Сил Украины на фронте российские захватчики снова угрожают устроить судилище над пленными защитниками "Азовстали". Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, 7 августа так называемая "прокуратура" фейковой пророссийской республики в Донецке заявила, что закончила подготовку к незаконному судилищу.

Родившийся в Мариуполе украинский ведущий Андрей Бедняков рассказал, что происходит в городе. По его словам, ситуация в Мариуполе напоминает гетто. Оккупанты требуют от украинцев денег на каждом шагу – за все нужно заплатить.

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