Россияне начали выводить военную технику из Мариуполя: Андрющенко раскрыл некоторые детали
Российские захватчики выводят военную технику из временно оккупированного Мариуполя. Вражеские колонны двигаются в сторону Запорожской и Херсонской областей.
Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, речь идет о большом количестве военной техники врага.
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"Оккупанты забирают даже ту технику, которая была предусмотрена для возможной обороны Мариуполя, создания военной базы и тыла", – сказал Андрющенко.
Российские захватчики забирают из города бронетехнику, прежде всего танки.
Некоторые из этих танков раньше специально завозили в город. Это тот хлам, который пригоден для использования только в качестве окопаной техники. Сейчас их достают и куда-то перебрасывают,
– сообщил советник мэра Мариуполя.
Куда россияне перебрасывают технику
По его словам, трудно сказать точно, куда направляются вражеские колонны из Мариуполя и Мариупольского района. Андрющенко предположил, что россияне перебрасывают резервы в направлении Запорожья и Херсона.
- Часть техники едет на Бердянск. Вероятно, ее конечный пункт назначения – Херсонская область.
- Другая часть двигалась через Никольское в Донецкой области. Советник мэра Мариуполя предположил, что эти колонны направились в сторону линии фронта в Запорожской области.
"Мы уверены, что эта техника точно не угрожает Запорожью, по крайней мере, на стадии плавного выхода", – подчеркнул Андрющенко.
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