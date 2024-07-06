"Спартанская" эвакуация: оккупанты вывозят тела погибших, привязав их к мотоциклу

Россияне несут немалые потери на поле боя, однако даже не могут обеспечить достойную эвакуацию погибших. Так, тела российских военных таскают, привязанными к мотоциклам.

Видео с такой "эвакуацией" в сети опубликовал журналист Денис Казанский. Таким образом оккупанты нашли достойное применение мотоциклам на фронте, передает 24 Канал.

Интересно Россиян на фронте атаковали "призраки" ГУР: оккупанты понесли потери

"Спартанская эвакуация" погибших россиян

На опубликованных в сети кадрах видно, что россияне привязали тело погибшего к мотоциклу, и таким образом "эвакуируют" его с поля боя. Единственное, что "спасает" труп оккупанта – деревянный поддон.

На видео также слышно, что тела погибших оккупантов свозят "подальше в гараж".

Как россияне "эвакуируют" тела погибших: смотрите видео

К слову, Россия уже потеряла около 549 840 личного состава, из которых 1260 – ликвидировали в течение минувших суток. Кроме того, оккупанты потеряли немало техники и различного оружия, стоимость которой достигает миллионов долларов. В общем, актуальная статистика потерь России выглядит следующим образом: