"Спартанская" эвакуация: оккупанты вывозят тела погибших, привязав их к мотоциклу

6 июля 2024, 12:54
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Россияне несут немалые потери на поле боя, однако даже не могут обеспечить достойную эвакуацию погибших. Так, тела российских военных таскают, привязанными к мотоциклам.

Видео с такой "эвакуацией" в сети опубликовал журналист Денис Казанский. Таким образом оккупанты нашли достойное применение мотоциклам на фронте, передает 24 Канал.

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"Спартанская эвакуация" погибших россиян

На опубликованных в сети кадрах видно, что россияне привязали тело погибшего к мотоциклу, и таким образом "эвакуируют" его с поля боя. Единственное, что "спасает" труп оккупанта – деревянный поддон.

На видео также слышно, что тела погибших оккупантов свозят "подальше в гараж".

Как россияне "эвакуируют" тела погибших: смотрите видео

К слову, Россия уже потеряла около 549 840 личного состава, из которых 1260 – ликвидировали в течение минувших суток. Кроме того, оккупанты потеряли немало техники и различного оружия, стоимость которой достигает миллионов долларов. В общем, актуальная статистика потерь России выглядит следующим образом:

  • личного состава – около 549840 (+1260) человек;
  • танков – 8153 (+11);
  • боевых бронированных машин – 15629 (+18);
  • артиллерийских систем – 14897 (+66);
  • РСЗО – 1115 (+0);
  • средства ПВО – 878 (+0);
  • самолетов – 360 (+0);
  • вертолетов – 326 (+0));
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11809 (+58);
  • крылатые ракеты – 2351 (+9);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 20053 (+76);
  • специальной техники – 2479 (+6).
Автор: Анжеліка Байбак