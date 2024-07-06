"Спартанская" эвакуация: оккупанты вывозят тела погибших, привязав их к мотоциклу
Россияне несут немалые потери на поле боя, однако даже не могут обеспечить достойную эвакуацию погибших. Так, тела российских военных таскают, привязанными к мотоциклам.
Видео с такой "эвакуацией" в сети опубликовал журналист Денис Казанский. Таким образом оккупанты нашли достойное применение мотоциклам на фронте, передает 24 Канал.
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"Спартанская эвакуация" погибших россиян
На опубликованных в сети кадрах видно, что россияне привязали тело погибшего к мотоциклу, и таким образом "эвакуируют" его с поля боя. Единственное, что "спасает" труп оккупанта – деревянный поддон.
На видео также слышно, что тела погибших оккупантов свозят "подальше в гараж".
Как россияне "эвакуируют" тела погибших: смотрите видео
К слову, Россия уже потеряла около 549 840 личного состава, из которых 1260 – ликвидировали в течение минувших суток. Кроме того, оккупанты потеряли немало техники и различного оружия, стоимость которой достигает миллионов долларов. В общем, актуальная статистика потерь России выглядит следующим образом:
- личного состава – около 549840 (+1260) человек;
- танков – 8153 (+11);
- боевых бронированных машин – 15629 (+18);
- артиллерийских систем – 14897 (+66);
- РСЗО – 1115 (+0);
- средства ПВО – 878 (+0);
- самолетов – 360 (+0);
- вертолетов – 326 (+0));
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11809 (+58);
- крылатые ракеты – 2351 (+9);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 20053 (+76);
- специальной техники – 2479 (+6).