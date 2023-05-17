Оккупанты обворовывают уже даже "свой" Крым: из Феодосии вывозят зерно
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты, очевидно, понимают, что им уже мало времени осталось находиться на украинской земле. Так что в предвкушении своего "жеста доброй воли" они воруют и вывозят зерно уже даже во временно оккупированного Крыма.
Перед этим, в начале мая, российские захватчики вывозили из Энергодара, что в Запорожской области, все, что могли. После этого везли все из Мелитополя в Крым.
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Оккупанты вывозят зерно из Крыма
Российские оккупанты продолжают грабить население Украины, присваивая зерновой урожай мирных граждан. Так, в городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно в свои порты, загружая его на подсанкционное сирийское судно Souria,
– рассказали наши военные.
Следует заметить, что это для россиян не новая практика. Ведь враги с начала полномасштабного вторжения воровали и продавали украинское зерно. По состоянию на декабрь 2022 года Россия украла на оккупированной части Украины пшеницу на миллиард долларов.
Оккупанты вывозят награбленное с оккупированных земель
- Россияне на фоне разговоров о контрнаступлении ВСУ начали вывозить награбленное из временно оккупированных украинских земель. Так, 6 мая через контрольно-пропускной пункт "Чонгар" стояли безумные очереди – это российские захватчики вывозили награбленное от Мелитополя в Крым.
- Так, стоять им приходилось по несколько часов. В частности, военные и владельцы спецпропусков – вне очереди, грузовики с награбленным – в отдельной очереди, тысячи легковых авто – ждали по меньшей мере 5 часов.
- В этот же день из временно оккупированного Энергодара россияне вывозили все, что могли. По состоянию на 5 мая с территории предприятия "Электроюгмонтаж-10" вывезли все легковые автомобили и станковое оборудование, разграбили склад.