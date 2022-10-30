Оккупанты взрывают мосты, потому что ВСУ уже близко, – Гайдай

Российские оккупанты боятся успешного контрнаступления ВСУ. Враг подрывает мосты и думает, что это ему хоть как-то поможет.

Детали рассказал Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА. Он заявил, что захватчикам – очень страшно.

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Им очень страшно, потому что мы очень близко. Россияне взорвали мост через реку Красная возле Краснореченского,

– заявил Гайдай.



Россияне взорвали мост в Луганской области / Фото Сергея Гайдая



Оккупанты боятся наступления ВСУ и взрывают мосты / Фото Сергея Гайдая

Успех ВСУ в Луганской области

Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ – сообщил, что в Луганской области герои ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу Сватово – Кременная.

Кроме того, по состоянию на 28 октября Гайдай сообщил, что в районе Сватового продолжаются ожесточенные бои. Это значительно усложняет жизнь российских захватчиков. В частности, влияет на снабжение российских войск и их логистику.

В то же время, людей призывают воздержаться от комментариев в сети. Для эффективной работы героям необходима тишина. Украинские защитники и защитницы продолжают продвигаться в Луганской области.

"Не так быстро, как бы нам хотелось. Но мы и понимали, что не будет такого быстрого продвижения в Луганской области", – заявил Гайдай.

Он подчеркнул, что у оккупантов было время, чтобы стянуть резервы. В частности, там фиксируют много мобилизованных из России.

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