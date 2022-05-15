Россияне за день убили троих и ранили 13 украинцев в Донецкой области

Оккупанты продолжают уничтожать мирных жителей. В некоторых городах Донецкой области невозможно установить количество жертв.

Об этом сообщил 15 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Россия убивает гражданских! За 15 мая россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Дробышево и 1 в Торецком. Еще 13 человек получили ранения", – написал Кириленко.



Информация об убитых украинцах в Донецкой области / Изображение с телеграма Павла Кириленко

Россияне за все будут отвечать

Глава ОВА отметил, что также сегодня удалось установить информацию еще о трех гражданских, которых рашисты убили раньше. Речь идет о двух людях в Северске и одном в Свободном Поле.

Также в Бахмуте врачи спасали троих гражданских, которых оккупанты ранили в Луганской области. Кириленко рассказал, что сейчас невозможно установить, сколько жертв есть в Мариуполе и Волновахе.

За каждое свое преступление россияне будут привлечены к ответственности!

– подчеркнул Кириленко.

Уничтожают дома людей

Российские захватчики используют в Донецкой области запрещенные международными конвенциями фосфорные бомбы. С помощью таких боеприпасов 14 мая они сожгли несколько домов мирных жителей.

Кроме этого, враги наносят значительный ущерб гражданской инфраструктуре. В частности, они обстреляли одно из промышленных предприятий Славянска.

Заметьте Россия вряд ли ускорит наступление на Донбасс в течение следующего месяца, – разведка Британии.

Люди остаются без газа

Рашисты также постоянно обстреливают Торецкую общину. Они разрушили газопровод. Из-за этого несколько селений остались без голубого топлива. Также повредили подстанцию Торецка и лишили людей еще и электроснабжения.

Обратите внимание – рашисты подтверждают, что атакуют фосфорными бомбами: смотрите видео

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