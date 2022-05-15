Про це повідомив 15 травня очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Росія вбиває цивільних! За 15 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Дробишевому та 1 у Торецьку. Ще 13 людей зазнали поранень", – написав Кириленко.



Інформація про вбитих українців на Донеччині / Зображення з телеграму Павла Кириленка

Росіяни за все відповідатимуть

Очільник ОВА зазначив, що також сьогодні вдалось встановити інформацію ще про трьох цивільних, яких рашисти вбили раніше. Мовиться про двох людей у Сіверську та одну у Вільному Полі.

Також у Бахмуті лікарі рятували трьох цивільних, яких окупанти поранили на Луганщині. Кириленко розповів, що зараз неможливо встановити, скільки жертв є у Маріуполі та Волновасі.

За кожен свій злочин росіяни будуть притягнуті до відповідальності!,

– наголосив Кириленко.

Нищать домівки людей

Російські загарбники використовують на Донеччині заборонені міжнародними конвенціями фосфорні бомби. За допомогою таких боєприпасів вони 14 травня спалили декілька будинків мирних мешканців.

Крім цього, вороги завдають значної шкоди цивільній інфраструктурі. Зокрема, вони обстріляли одне з промислових підприємств Слов'янська.

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Люди залишаються без газу

Рашисти також постійно обстрілюють Торецьку громаду. Вони зруйнували газогін. Через це кілька селищ залишились без блакитного палива. Також пошкодили підстанцію Торецька й позбавили людей ще й електропостачання.

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