Россияне заблокированы в Очеретино и под огневым контролем Украины
Россия не оставляет попыток захватить новые территории Украины. Однако в Очеретином захватчики заблокированы и находятся под огневым контролем Украины.
Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона рассказал, что Вооруженные Силы Украины держат под контролем две трети Очеретино и Соловьево.
Смотрите также Россия умышленно била по энергетической и газовой инфраструктуре: все о массированной атаке 27 апреля
Что происходит на Донбассе
По словам Волошина, чтобы иметь возможность прорвать нашу оборону в направлении Новобахмутовка – Очеретино, Россия там ввела дополнительные резервы. Речь идет о 55-й мотострелковой бригаде российской армии.
Сейчас две трети поселка Очеретино находится под нашим контролем. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем,
– подчеркнул он.
Спикер объяснил, что ситуация тяжелая, но контролируемая. Там принимаются меры для того, чтобы выбить оттуда врага.
Назар Волошин сказал, что в Соловьево ситуация такая же: примерно две трети населенного пункта под контролем ВСУ. Часть, куда прорвался враг, все равно находится под огневым контролем наших бойцов.
Ситуация на фронте
- В общем на фронте за прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновений. Враг также нанес 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
- На Купянском направлении наши воины отразили 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. В Лиманском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Грековка и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны и южнее Заречного в Донецкой области.
- На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской и Новый, Выемка, Спорное, Ивановское и Клещеевка Донецкой области. На Авдеевском направлении наши защитники отразили 29 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиново.
- На Ореховском направлении оккупанты 3 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.